Компания сообщила, что отклонила заявки компаний о перевозке калийных удобрений. В пресс-релизе говорится, что, если они представят новые заявки с новыми аргументами, потребуется прочная правовая основа для отклонения таких запросов, отмечается в пресс-релизе.

"ЛЖД" также получила и заявки еще двух компаний – литовской Lit Salt Trade и Belintertrans Baltik – на перевозку удобрений "Беларуськалия". По поводу первой "ЛЖД" уже обратилась в правительственную Комиссию национальной безопасности, а по поводу второй – планируется обратиться.

Коммерческий директор Lit Salt Trade Лайма Восиле не комментировала BNS планы компании.

На прошлой неделе "ЛЖД" получила заявки от трех других белорусских компаний на перевозку удобрений «Беларуськалий». Их представили «Белинтертранс», один из крупнейших государственных экспедиторов страны, «Белкалий-Мигао», соучредителем которого является «Беларуськалий» совместно с китайской компанией Migao Corporation Ltd, и «Белорусская калийная компания» (БКК), дочерняя компания «Беларуськалия» - последняя запрашивала перевозки с 24 января.

По поводу всех трех последних заявок "ЛЖД" на прошлой неделе обратилась в комиссию по оценке сделок стратегических компаний. По данным BNS, комиссия уже начала рассматривать обращения, однако решения пока не вынесены.

"Пока комиссия не рассмотрит документы, "ЛЖД" решила не предпринимать никакие действия по запросу БКК заключить договор о перевозке удобрений. Заявки двух других компаний были отклонены, поскольку они обратились по поводу перевозки в рамках договоров, которые уже не действительны, либо таких договоров с LTG у них нет", – говорится в сообщении компании.

"С учетом аргументации этих трех компаний "ЛЖД" могла отказать выполнять их заявки или не предпринимать никаких действий", – утверждает "ЛЖД".

По информации литовской железнодорожной группы, на минувшей неделе правительство Литвы приняло решение о расторжении договора между "ЛЖД" и "Беларуськалием" от 2018 года, однако пока не принят четкий запрет на перевозку калийных удобрений по другим договорам.

LTG еще раньше информировала "Беларуськалий" о постановлении правительства расторгнуть с 1 февраля подписанный в 2018 году и действующий до конца 2023 года договор, по которому в год перевозится около 11 млн тонн удобрений. Компания также была поставлена в известность о том, что заявки на перевозку ее грузов с 1 февраля по этому договору не будут согласовываться.

Кабмин Литвы надеется, что его решение поможет избежать слишком больших убытков, в случае, если "Беларуськалий" подаст иски в суды.

В соответствии с подписанным в 2018 году и действующим до конца 2023 года договором, "ЛЖД" перевозит в год около 11 млн тонн калийных удобрений. По договору его можно расторгнуть, уведомив об этом за 12 месяцев.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США для "Беларуськалия", однако удобрения по-прежнему транспортируются через Литву. 1 апреля вступят в силу введенные в начале декабря прошлого года санкции США и для "Белорусской калийной компании".