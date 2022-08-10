"В настоящее время достигнуты средние значения по некоторым товарным кодам - железу и стали, изделиям из древесины, удобрениям, этиленгликолю, а также по некоторым другим товарам", - сообщили BNS в среду в ЛЖД.

В этом году среднее количество подсанкционных товаров, разрешенных к перевозке по железной дороге между Россией и Калининградом через Литву, основанное на подготовленных в июле пояснениях Еврокомиссии, рассчитывается на основе среднего количества товаров, перевезенных по железной дороге в 2019-2021 годах.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил во вторник, что эксклав больше не может ввозить нефть, древесину, удобрения и некоторые другие подсанкционные товары через территорию Литвы из-за ограничений Евросоюза.

Как информирует ЛЖД, в перечень подсанкционных товаров, которые разрешено перевозить для нужд района, входит несколько сотен кодов, а их количество оценивается индивидуально при поступлении заявок.

По данным компании, средний объем всех таких товаров достигает 3,1 млн тонн: угля - 1,07 млн тонн, черных металлов – 590 тыс. тонн, древесины и изделий из нее - 60 тыс. тонн, цемента – 260 тыс. тонн, продуктов пищевой промышленности, кормов, напитков, табака - 60 тыс. тонн, нефти и продуктов ее переработки - 980 тыс. тонн, остальных товаров - 80 тыс. тонн.

После того, как Алиханов предложил, в частности, Российским железным дорогам открыть счет в литовской казне для оплаты транзита в Калининградскую область и из нее, Литва утверждает, что такая возможность не предусмотрена законодательством страны.

"Закон о государственной казне такой возможности не предусматривает", — говорится в ответе Минфина BNS.

22 июля компания ЛЖД возобновила транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, который был приостановлен с середины июня.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, а 5 декабря вступит запрет на ввоз российской нефти и ее продуктов.