Литовские усадьбы сельского туризма летом конкурировали с Турцией

Директор Romnesa, у которой есть усадьбы в Друскининкайском и Игналинском районах, Ромуальдас Пулис сказал Delfi, что в прошлом году условия для бизнеса были лучше.

"Ненамного, но в этом году лето было хуже. Июнь был холодным и плохим, июль хорошим, конец августа – снова хуже. Мы еще все не подсчитали, но, думаю, уровня прошлого года е достигнем, будет на 8-10% хуже", – сказал предприниматель.

На вопрос, почему клиентов было меньше, ответ был один - из-за Турции.

По его словам, литовцы забыли о пандемии и стали путешествовать, поэтому отдыхали не в Литве.

"Конечно, о Турции я говорю абстрактно. В этом году люди массово ездили в дальние страны. Было много авиарейсов, думаю, людей эти предложения переманили", – сказал Пулис.

Глава компании Sadauskų sodybа (Вилькийский район) Моника Садаускайте-Поце не скрывает, что отдых у них в этом году был на 10% дороже, чем в прошлом.