Литовские усадьбы сельского туризма летом конкурировали с Турцией

Директор Romnesa, у которой есть усадьбы в Друскининкайском и Игналинском районах, Ромуальдас Пулис сказал Delfi, что в прошлом году условия для бизнеса были лучше.
"Ненамного, но в этом году лето было хуже. Июнь был холодным и плохим, июль хорошим, конец августа – снова хуже. Мы еще все не подсчитали, но, думаю, уровня прошлого года е достигнем, будет на 8-10% хуже", – сказал предприниматель.
На вопрос, почему клиентов было меньше, ответ был один - из-за Турции.
По его словам, литовцы забыли о пандемии и стали путешествовать, поэтому отдыхали не в Литве.
"Конечно, о Турции я говорю абстрактно. В этом году люди массово ездили в дальние страны. Было много авиарейсов, думаю, людей эти предложения переманили", – сказал Пулис.
Глава компании Sadauskų sodybа (Вилькийский район) Моника Садаускайте-Поце не скрывает, что отдых у них в этом году был на 10% дороже, чем в прошлом.
"Цены подскочили, но для нас подорожало все – еда, зарплаты работников и т.д. Естественно, что аренда подорожала. Мы стараемся не повышать цены, не хотим пугать гостей, кроме того, некоторые заказы были сделаны в прошлом году, поэтому мы не могли сильно повышать цены", – сказала Садаускайте-Поце, усадьба которой ориентирована на большие группы людей.
По ее словам, в этом году усадьбу заказывало меньше людей.
"Думаю, компании урезали расходы на мероприятия. И действительно, сколько заказов от компаний у нас было, руководство компаний упоминало, что экономят. Некоторые компании вообще не проводили традиционные летние мероприятия", – сказала Delfi Садаускайте-Поце.
Правда, она отметила, что в этом году появилась новая тенденция – популярностью пользуются лагеря для взрослых людей. Этим летом усадьбу нередко арендовали группы женщин, были лагеря для пап с сыновьями. Однако, по словам Садаускайте-Поце, чувствуется, что экономит не только бизнес, но и участники таких лагерей. Они покупали меньше дополнительных услуг.
"Чувствуется, что люди экономят, стали рациональнее, у них есть идеи, во что инвестировать, а без чего они могут обойтись. Раньше клиенты покупали разные дополнительные услуги, а сейчас вместо них просто устраивают пешие прогулки, которые ничего не стоят", – сказала предприниматель.
Совладелица усадьбы Alantos žirgai в Молетском районе Гедре Ажубалене сказала Delfi, что это лето отличается от прошлогоднего – меньше людей бронировали усадьбу заранее, а те, кто так поступал, нередко отзывали заказы или меняли даты.
"Обычно летом такое бывало редко. Трудно сказать, с чем это связано. Говорят, изменились планы, и все. Может, решили экономить, а может поехали за границу", – сказала Ажубалене.
Она не скрывает, что услуги их усадьбы в этом году подорожали.
Мы за все платим дороже, начиная с электричества и заканчивая другими услугами. Но мы не повысили цены на столько, чтобы догнать инфляцию, ведь мы хотим, чтобы у нас были клиенты", – заметила предприниматель.