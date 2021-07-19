Альбина Яшинскене уже 26 лет торгует мужской одеждой. До карантина все было хорошо, но после закрытия в декабре, бизнес погряз в долгах.

"Долг около 2500 евро. Представьте себе – 4 месяца. А сейчас нет покупателей. Мой сезон - осень и зима. У меня его забрали. Все мои инвестиции - в товаре", – сказала женщина.

Такую же историю рассказала Левита Луобикене, торгующая женской одеждой. Только у нее долги еще больше. В основном это долг за аренду.

"Мой долг 4500 евро, плюс пятый месяц, когда мы почти ничего не продали, не было людей. 5,5, месяцев не было никаких доходов", – сказала она.

Выплаты торговцам обещали в мае, но помощи до сих пор нет. Правда, часть торговцев могла получить компенсацию за аренду, но она такая небольшая, что не погасила даже минимальные убытки.

"По 300 евро за два месяца карантина, а где все остальное – услуги, производство, торговля, компенсации и субсидии торговцы до сих пор не получили", – сказала представитель торговцев Зита Сорокене.

Торговцы разочарованы обещаниями Министерства экономики.

"Я очень сердита, такого правительства у нашей страны еще никогда не было, ведь эта сегрегация, деление на ЗАО, ОО, им благоприятствуют, а мы как сироты", – возмущается Яшинскене.

"Они нам обещали оплатить 70% аренды, но пока ничего подобного не видим. Мы живем ожиданиями и страхом, ведь говорят о новых закрытиях", – прибавила Луобикене.

В июне торговцы получили компенсации, но они называют их дискриминирующими, ведь их выплатили не всем. Сорокене сказала, что безо всякой логики выделены отдельные предприниматели.

"Из списка вычеркнули всех самозанятых, которые работают во временных постройках", – сказала она.

Помощи также не получат и те, кто уже получил 300 евро на аренду.

Минэкономики ситуацию не комментировало, только прислало следующий ответ: "Минэкономики представило правительству концепцию и средства изменения проекта средства "Субсидии пострадавшим от COVID-19 лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью".

Торговцы уже увозят свои товары, торговцев с каждым днем остается все меньше. Предприниматели представили министерству свои предложения по изменению плана помощи пострадавшему бизнесу и ждет диалога. Пострадавших торговцам планируют выделить 20 млн. евро. Пока распределили только 5,5 млн. евро.