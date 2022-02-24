"Очень важно, что мы все - жители и бизнес - поддерживаем. Наши водители никогда не протестовали из-за повышения комиссионных", – заметил Норкайтис.
Государственная инспекция литовского языка добивалась, чтобы водители подобных компаний говорили по-литовски, чтобы не было нечестной конкуренции, однако на законодательном уровне такого требования нет. ,
Компания eTAKSI сама требует от своих водителей знания литовского.
"Во время поездок случается разное. У пассажира не должно быть трудностей с объяснением маршрута или высказыванием какой-то просьбы, например, чтобы водитель сделал музыку тише. У нас есть право устанавливать более высокий уровень обслуживания клиентов, особенно, когда жителям предоставляют важную услугу подвоза", – заметил Норкайтис.
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