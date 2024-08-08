Литовские страховщики: стоимость ущерба от бури достигает 6 млн евро

По словам В. Катилене, эта буря от стихии, пронесшейся по Литве в 2023 году, отличалась масштабами причинения ущерба имуществу. По ее словам, пострадали здания, электронные устройства и автомобили клиентов.

„Пострадали здания – стены, крыши, отделка, были затоплены подвалы и помещения, с промокших стен упала подвесная мебель. Вода привела к выходу из строя электроники и освещения, а скачки напряжения повредили многие электронные устройства. Итак, мы видим, что ущерб будет больше, чем случалось до сих пор. Дворы и сады, садовая мебель, заборы в этот раз также пострадали сильнее – они были повреждены летящими предметами или упавшими деревьями, а также повреждены или полностью уничтожены теплицы, разбиты окна террас“, - прокомментировала она.