Литовские страховщики: стоимость ущерба от бури достигает 6 млн евро

Как сообщила руководитель Департамента ущерба компании Gjensidige в странах Балтии Виктория Катилене, стоимость убытков, причиненных бурей в Литве, составила 1,7 млн евро. Тогда как руководитель по администрированию ущерба Ergo в странах Балтии Гитис Матюкас говорит, что ущерб составляет 520 тыс. евро.
„Страховая компания Gjensidige в странах Балтии на данный момент получила около 1 490 сообщений об убытках, причиненных бурей, на сумму почти 2,7 млн евро. В Литве компания уже зарегистрировала 1105 сообщений на 1,7 млн евро“, - рассказала Elta В. Катилене.
„Из-за стихий, бушевавших в конце июля, убытки клиентов Ergo составляют более 520 тыс. В Ergo обратились 900 клиентов“, - рассказал Г. Матюкас.
По словам представителя Gjensidige, наиболее пострадавшими районами Литвы являются Вильнюсский, Шяуляйский, Каунасский, Паневежский.
„Самые пострадавшие районы Литвы – Вильнюсский, Шяуляйский, Каунасский, Паневежский. По нескольких десятков происшествий мы фиксировали в Укмергском, Кедайнском, Тракайском, Ширвинтском районах“, - указывает она.
По словам Г. Матюкаса, большая часть клиентов обратилась за возмещением ущерба, причиненного имуществу.
„Сильнее всего пострадало имущество жителей, за возмещением такого ущерба обратились более 70 проц. клиентов. 7 проц. обращений клиентов составили связанные с ущербом, причиненным транспортным средствам. Остальные убытки связаны с имуществом компаний, сельским хозяйством и другим ущербом“, - сказал Г. Матюкас.
По словам В. Катилене, эта буря от стихии, пронесшейся по Литве в 2023 году, отличалась масштабами причинения ущерба имуществу. По ее словам, пострадали здания, электронные устройства и автомобили клиентов.
„Пострадали здания – стены, крыши, отделка, были затоплены подвалы и помещения, с промокших стен упала подвесная мебель. Вода привела к выходу из строя электроники и освещения, а скачки напряжения повредили многие электронные устройства. Итак, мы видим, что ущерб будет больше, чем случалось до сих пор. Дворы и сады, садовая мебель, заборы в этот раз также пострадали сильнее – они были повреждены летящими предметами или упавшими деревьями, а также повреждены или полностью уничтожены теплицы, разбиты окна террас“, - прокомментировала она.
„От бури пострадали и автомобили клиентов Gjensidige. Транспортные средства были уничтожены упавшими деревьями, летящими со дворов предметами – садовой мебелью, качелями и т. п. Одно несчастье было особенно болезненным, когда дерево упало на движущуюся по дороге машину, водителю даже потребовалась медицинская помощь“, - добавила она.
По данным Lietuvos draudimas, буря принесла жителям и предприятиям убытки в размере 4,23 млн евро. На прошлой неделе было зарегистрировано более 6000 обращений, 40 проц. из которых уже урегулированы, компенсируя ущерб клиентам.
В последние выходные июля в стране бушевала буря, сотни тысяч жителей остались без электричества, поваленные деревья блокировали дороги, дворы и проезды, а в некоторых местах выпали катастрофические осадки.