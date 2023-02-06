"Влияние литовских стартапов на экономику страны растет. За год нам удалось привлечь более 2,5 тыс. новых талантов, а средняя зарплата выросла более чем на 500 евро. Литовские стартапы растут, сильные зарубежные стартапы начинают здесь работать и нанимают сотни талантов, поэтому в будущем мы все чаще будем слышать истории успеха не только в привлечении инвестиций, но и о впечатляющих показателях прибыльности компаний и автоматически пополняющемся государственном бюджете", – так прокомментировала результаты Инга Лангайте, руководитель компании Unicorns Lithuania, проводившей анализ.

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Больше всего налогов заплатил действующий в Литве стартап Wargaming — 19,22 млн евро. За ним выстроились Nord Security — 16,16 млн евро, Vinted — 14,80 млн евро, Oxylabs – 7,60 млн евро, KiloHealth – 6,70 млн евро.

Более 3 млн евро налогов за квартал или в среднем по 1 млн в месяц заплатили еще 14 стартапов, самый высокий рост среди них зафиксирован у Flo, Furniture1 и Cybercare.

В четвертом квартале 2022 г. работающие в Литве стартапы, в совокупности, пополнили госбюджет на 82,3 млн евро, в третьем – на 78,5 млн евро, во втором – на 76,5 млн евро, а в первом ­– на 59,6 млн евро. По словам И. Лангайте, наибольшую часть уплаченных стартапами налогов составляют подоходный налог с населения (НДФЛ) и налог на прибыль. Сумма уплачиваемого стартапами налога на прибыль за год выросла почти вдвое, отмечается в пресс-релизе.

Количество специалистов, работающих в стартапах, за год увеличилось на 18 проц., а их заработная плата — на 21 проц. По сравнению с предыдущим кварталом года средняя заработная плата увеличилась на целых 24 проц. – до 4,2 тыс. евро, и с этим, вероятно, связаны премии по итогам года, численность работников практически не изменилась.

По численности работников на сегодняшний лидирует Vinted (1150), за ним идут Nord Security (1074), Wargaming (991), Planas Hooligans (676) и KiloHealth (519).