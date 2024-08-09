Литовские предприятия космического сектора уже получили инвестиции на сумму более 5 млн евро

„В прошлом году глобальная стоимость космического сектора составила более 554 млн евро. Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие она утроится и достигнет 1,66 триллиона евро, поэтому участие в деятельности Европейского космического агентства (ЕКА) открывает для Литвы много новых возможностей в развитии этого сектора с большим потенциалом“, - говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По подсчетам, что только в этом году ЕКА одобрило 8 проектов литовских деловых и научных учреждений в рамках исключительно Литве посвященной Программе третьих стран. На их реализацию планируется выделить почти 1 млн евро.