Литовские предприятия космического сектора уже получили инвестиции на сумму более 5 млн евро

„В прошлом году глобальная стоимость космического сектора составила более 554 млн евро. Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие она утроится и достигнет 1,66 триллиона евро, поэтому участие в деятельности Европейского космического агентства (ЕКА) открывает для Литвы много новых возможностей в развитии этого сектора с большим потенциалом“, - говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
По подсчетам, что только в этом году ЕКА одобрило 8 проектов литовских деловых и научных учреждений в рамках исключительно Литве посвященной Программе третьих стран. На их реализацию планируется выделить почти 1 млн евро.
Кроме того, в целях укрепления космической экосистемы Литвы в Литве создан Бизнес-инкубатор ЕКА (ESA BIC Lietuva), который оказывает техническую и консультационную помощь стартапам в космической сфере и поддерживает разработку инновационных космических продуктов и технологий.
В настоящее время в деятельности этого инкубатора участвуют 8 отобранных космических стартапов. Литовцы также пробуют свои силы в отборе астронавтов ЕКА: в нем приняли участие 80 граждан нашей страны.
Росту литовский предприятий космической отрасли способствует действующий в Агентстве инноваций Space Hub LT, который отвечает за развитие космической экосистемы и реализацию космической политики.
За два года работы команда Space Hub LT помогла 23 литовским компаниям посетить международные выставки, активно консультировала бизнес по возможностям финансирования, помогла им подготовить международные заявки, найти партнеров и получить крупные инвестиции.