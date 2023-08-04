Литовские перевозчики: закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс увеличит нагрузку на бизнес

По его словам, принимая такие решения, Правительство должно обеспечить компенсации для бизнеса, сталкивающегося с трудностями.

"Принимая такие решения, государство должно предусмотреть, как поддержать малый и средний бизнес. Я имею в виду, что должна быть какая-то компенсация. Аналогичная ситуация была в Польше, при закрытии пунктов пропуска перевозчикам выплачивались субсидии. Я думаю, что и в Литве могло бы быть нечто подобное", – сказал в пятницу З. Буйвидас агентству ELTA.

О планируемом закрытии белорусских погранпунктов власти Литвы заявили после появления в этой стране наемников группы "Вагнер".

"Это станет тяжким бременем для малого и среднего бизнеса, которое, скорее всего, выдержат не все. Те порожние грузовики, которые проходят через пункты, которые планируется закрыть, они возвращающиеся, а значит, теперь им придется становиться в общую очередь", — добавил он.