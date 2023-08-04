Литовские перевозчики: закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс увеличит нагрузку на бизнес

По его словам, принимая такие решения, Правительство должно обеспечить компенсации для бизнеса, сталкивающегося с трудностями.
"Принимая такие решения, государство должно предусмотреть, как поддержать малый и средний бизнес. Я имею в виду, что должна быть какая-то компенсация. Аналогичная ситуация была в Польше, при закрытии пунктов пропуска перевозчикам выплачивались субсидии. Я думаю, что и в Литве могло бы быть нечто подобное", – сказал в пятницу З. Буйвидас агентству ELTA.
О планируемом закрытии белорусских погранпунктов власти Литвы заявили после появления в этой стране наемников группы "Вагнер".
"Это станет тяжким бременем для малого и среднего бизнеса, которое, скорее всего, выдержат не все. Те порожние грузовики, которые проходят через пункты, которые планируется закрыть, они возвращающиеся, а значит, теперь им придется становиться в общую очередь", — добавил он.
Также, по словам директора Linava, даже в такой ситуации некоторые компании не могут переориентироваться на другие рынки из-за более низкой экологичности своих грузовиков. По его словам, работа в Западной Европе непривлекательна для этих компаний из-за высоких экологических сборов, которые сильно ударят по прибыли.
"Когда спрашивают, почему некоторые предприятия не переориентировались, как это делали другие с 2014 года, надо понимать, что не все могут сделать это сразу. Также необходимо понимать, что большинство транспортных средств, которые едут на восток, менее экологичные. С такими машинами нельзя переориентироваться на Западную Европу, потому что дорожный сбор заплатишь больше, чем заработаешь, образно выражаясь", — прокомментировал он.
В заключение З. Буйвидас упомянул, что после сокращения количества пограничных пунктов перевозчики, возможно, выберут альтернативные маршруты въезда через Латвию или даже Эстонию.
"После закрытия здесь увеличатся потоки через Латвию и, может быть, даже через Эстонию, хотя я не могу гарантировать, что так и будет", — сказал З. Буйвидас.