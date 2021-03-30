Литовские перевозчики столкнулись с проблемой: водителей нет, скоро не смогут привозить и из третьих стран

По подсчетам литовских перевозчиков, из-за порочной системы разрешения они теряют миллионы, кроме того, им не хватает работников. С гендиректором ассоциации Linavа Зенонасом Буйвидасом и президентом Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландасом Микенасом об этой ситуации говорил журналист портала.

Министерство транспорта в своем сообщении указало, что постарается укрепить сотрудничество с ассоциациями перевозчиков и решить возникшие вопросы.

Микенас уверял, что проблема нехватки работников огромна. По его словам, ее акцентируют не только перевозчики, но и зарубежные компании по трудоустройству.

"Сейчас в Литве есть 75 000 водителей, но их количество выросло после решений Брюсселя и принятия Пакета мобильности, согласно которому, через каждые 4 недели водитель должен возвращаться в свою страну. Если раньше один тягач обслуживали 1,5 водителя, то сейчас надо 2-2,5. Проблему усугубляет тот факт, что у конкурентных стран процедура трудоустройства проще - в Польше, Эстонии, Латвии. В Литве трудоустройство длиться 3-4 месяца, в Польше 2 недели.

Наши потенциальные работники выбирают другие страны, поскольку человек в здравом уме не может ждать 3-4 месяца, пока оформят документы в Литве. У нас есть также проблемы с очередями в посольстве, в основном в Украине, эти очереди также мешают ввозу работников", – сказал Микенас.

Буйвидас подтвердил наличие проблем и сказал, что особенно непонятно действие квот на ввоз работников.

"Не понятно, почему введены квоты на ввоз работников, которых не хватает. У нас 75 000 работников, квота - 11 600. Мы за три месяца половину использовали, через три месяца ничего не останется. Тогда вообще нельзя будет ввезти работников. Мы говорили об этом в МВД, в Департаменте миграции, это бомба замедленного действия. Но не очень нас слышат", – сказал он.

Профсоюзы говорят, что перевозчики должны повышать зарплаты и принимать литовцев, а не искать работников в третьих странах. Сами перевозчики уверяют что платят большие зарплаты, литовцев никто не дискриминирует.

"Мы не изобретаем велосипед. Во всей Европе одинаковая система оплаты труда водителей - минимум и суточные, командировочные. Везде так платят. Водители из третьих стран получают столько же, сколько литовцы. Нет дискриминации. Просто в Литве нет столько водителей, сколько техники", - сказал Буйвидас.

29 марта в пресс-релизе Министерство транспорта и коммуникации указало, что будет укреплять диалог с перевозчиками и решать важнейшие в этой сфере вопросы.