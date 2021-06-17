По данным "Содры" за апрель 2021 года, в Литве есть 77 700 водителей большегрузных машин, а требуется еще почти 10 000.

По данным Службы занятости, в Литве зарегистрировано 9700 вакансий для дальнобойщиков. По данным службы, такая ситуация сложилась из-заоживления на рынке после пандемии и потому, что не могут приезжать водители из Беларуси. Кроме того, в этом году введены квоты - в Литву могут приехать по работе не больше 32 2000 иностранцев: 11 600 водителей, 9500 – работников промышленного сектора, 9100 – строителей и 2000 работников в сфере сельского хозяйства.

Можно устраивать иностранцев и без квот, но тогда путь трудоустройства намного сложнее, сказала представитель Соцмина Эдита Банене.

Чаще всего в транспортном секторе трудоустраиваются граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и др.

Ассоциация Linava попросила ответственные ведомства увеличить квоту для транспортного сектора на 15 000, сказал ее гендиректор Зенонас Буйвидас.

Он сказал, что без персонала компании не могут выполнять заказы, опаздывают с их выполнением, платят штрафы за опоздания, лишаются новых договоров, сталкиваются с проблемой планирования рейсов.

Соцмин информировал Delfi, что ждет позицию Министерства транспорта и коммуникаций по этому вопросу.

"Это важный вопрос, его надо обсудить с перевозчиками, профсоюзами и Министерством транспорта", – сказала Банене, напомнив, что перевозчики могут трудоустраивать работников и не по квотам - работники получают визы.

Многие озадачены - почему транспортные компании не трудоустраивают литовских водителей, которые стоят на учете в Службе занятости?

В июне в базе данных Службы занятости было 240 000 безработных, но дальнобойщиков среди них всего несколько сотен.

Буйвидас сказал, что немногие хотят выполнять такую работу и не у всех есть необходимая квалификация. Он сказал, что Служба занятости смогла предложить всего 250 кандидатов, но все они должны пройти процедуру переквалификации, а для этого нужно провести конкурсы на покупку таких услуг.

Глава ассоциации сказал, что сами компании не могут инвестировать в подготовку водителей: "На транспортном рынке Литвы действуют частные школы вождения, в которых водители могут повышать квалификацию и т.д., но система в стране работает так, что представителей этой профессии должны готовить госучреждения".