"Благодарю представителей App Store за быструю реакцию, и сегодня у нас уже есть результат - (приложение) YandexGo, сбор данных которым уже несколько лет назад вызывал вопросы, больше недоступно в Литве для пользователей iPhone", - сказала Аушрине Армонайте для пресс-релиза.

Как сообщается, проведенный Центром кибернетической безопасности анализ предназначенного для смартфонов приложения показал, что оно требует доступа к большому объему личных данных пользователей и разрешения пользоваться функциями смартфонов. Собранные смартфоном данные хранятся на серверах организации, головной офис которой находится в России.

Угроза того, что российские службы разведки и безопасности могут получить доступ к личным данным пользователей, возникает и в отношении граждан Литвы, пользующихся российскими социальными сетями и услугами электронной почты.

Yandex Taxi - крупнейшая российская система заказа услуг такси через интернет, которая стала активно распространяться в Литве с июля 2018 года.