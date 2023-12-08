Литовские компании проиграли иск против Беларуси в Международном суде

Литовские инвесторы обратились в Международный суд в декабре 2020 года. Они требовали компенсировать убытки, которые, как они считали, причинила Беларусь, на общую сумму около 9 млн долларов. Дело касалось проекта по строительству бизнес-центра с отелем и многоуровневым паркингом около аэропорта "Минск".

Осень 2016 года белорусская дочерняя компания истцов приняла участие в аукционе, по результатам которого заключила с Минским горисполкомом договор аренды земельного участка, расположенного вблизи аэровокзального комплекса Национального аэропорта «Минск». Дочерняя компания истцов обязалась приступить к строительству объекта не позднее середины 2019 года, но не начала строительство в указанный срок и позднее.