Литовские компании проиграли иск против Беларуси в Международном суде

 
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ФОТО: Reuters/Scanpix

Арбитраж Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отклонил требования литовских компаний Pavilnių saulės slėnis 14 и Modus grupė к Беларуси. Решение было вынесено 5 декабря, сообщает Минэкономики Беларуси.

Литовские инвесторы обратились в Международный суд в декабре 2020 года. Они требовали компенсировать убытки, которые, как они считали, причинила Беларусь, на общую сумму около 9 млн долларов. Дело касалось проекта по строительству бизнес-центра с отелем и многоуровневым паркингом около аэропорта "Минск".

Осень 2016 года белорусская дочерняя компания истцов приняла участие в аукционе, по результатам которого заключила с Минским горисполкомом договор аренды земельного участка, расположенного вблизи аэровокзального комплекса Национального аэропорта «Минск». Дочерняя компания истцов обязалась приступить к строительству объекта не позднее середины 2019 года, но не начала строительство в указанный срок и позднее.

«По мнению Истцов, нарушение сроков реализации проекта произошло в связи с отказом Беларуси обеспечить надлежащую координацию проекта, в том числе путем оказания содействия в разрешении противоречий, возникающих между дочерней компанией Истцов и соседними землепользователями. В связи с этим Истцы обращались с жалобами в различные государственные органы Республики Беларусь. В целях урегулирования возникшего спора в первой половине 2020 года представители государственных органов организовали несколько рабочих совещаний с участием представителей Истцов. Несмотря на то, что большинство связанных с проектом противоречий в конечном итоге удалось разрешить, Истцы предпочли начать разбирательство в международном арбитраже», – сообщает Минэкономики Беларуси.

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