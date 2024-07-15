Литовские компании отправят Украине гуманитарную помощь на сумму более 50 млн евро

Как сообщили в Минэнерго, компания Ignitis gamyba передаст Украине оборудование 3-й Вильнюсской ТЭЦ.
„Мы подписали договор, который позволяет нам увеличить масштабы гуманитарной помощи компании раздираемой войной Украине. Мы выбрали оборудование ТЭЦ-3 целенаправленно – оно не только подходит для энергетической инфраструктуры Украины, но и отвечает потребностям, выраженным оператором электросетей“, - сказала руководитель Ignitis gamyba Аста Сунгайлене.
Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid передаст энергетическому сектору Украины пакет гуманитарной помощи, который будет состоять из пяти генераторов и десяти муфт для укрепления газопровода.
По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, муфты и генераторы, укрепляющие газопровод, помогут в восстановлении энергообъектов Украины, пострадавших от войны, и снизят риск аварий.
Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO) передаст более 200 трансформаторов.
„Подписанный договор позволяет нам расширить масштабы нашей поддержки и на постоянной основе поставлять необходимое оборудование, которое поможет функционировать энергетическому сектору Украины. Мы оказываем помощь с начала российского вторжения в Украину и передаем такое оборудование, которое находящиеся там специалисты могут быстро подключить к существующей системе“, - сказал глава ESO Ренальдас Радвила.
В свою очередь компания Tetas планирует передать в Украину 7296 солнечных модулей и 17 преобразователей напряжения.
С начала масштабной войны в Украине наши энергетики помогают своим коллегам – за этот период поддержка, предоставленная энергетическому сектору воюющей страны, составила 13,4 млн евро.