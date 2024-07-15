Литовские компании отправят Украине гуманитарную помощь на сумму более 50 млн евро

„Подписанный договор позволяет нам расширить масштабы нашей поддержки и на постоянной основе поставлять необходимое оборудование, которое поможет функционировать энергетическому сектору Украины. Мы оказываем помощь с начала российского вторжения в Украину и передаем такое оборудование, которое находящиеся там специалисты могут быстро подключить к существующей системе“, - сказал глава ESO Ренальдас Радвила.