Литовские и немецкие производители разработают оборудование для дистанционного минирования

"Россияне говорят о мобилизации людей, мы должны говорить о технологической мобилизации, потому что люди не должны идти на войну и умирать – люди должны жить и творить", - сказал Д. Антанайтис.

"Мы с производителями дистанционного минирования подумали, что мы сможем сделать это намного дешевле. (...) Для этого пришлось создать отдельное транспортное средство под названием Krampus. Оно может не только ехать совершенно бесшумно, но и управляться дистанционно (...). В этом случае солдаты будут защищены", - отметил эксперт.

Эксперт отметил, что обычно устройство дистанционного минирования устанавливается на бронемашину, цена за единицу которой составляет не менее двух с половиной миллионов евро. Однако, как отметил Д. Антанайтис, литовцам и немцам удалось найти более дешевую и пока не имеющую аналогов мобильную альтернативу.

"Нас пригласили совместно с немецким производителем спроектировать и изготовить оборудование для дистанционного минирования (...) Это результат нашей многолетней работы", - рассказал Д. Антанайтис, отметив, что именно дистанционное минирование был одним из факторов, осложнивших контрнаступление украинцев.

Как сказал Д. Антанайтис, пройдет некоторое время, прежде чем запланированные инновации будут запущены в производство и наконец дойдут до поля боя.

"Сначала мы ее (технологию) создадим, затем начнутся заводские испытания, а после испытаний – демонстрации в различных странах. (...) Я очень надеюсь, что через пару месяцев мы сможем представить всю концепцию Литве и миру", - сказал он.

Кроме того, продолжил Д. Антанайтис, оборудование для дистанционного минирования, вероятно, будет производиться в нескольких странах. По его словам, это связано с действующими в Литве законами, регулирующими производство военной техники.