Литовские и итальянские железные дороги будут развивать новые логистические маршруты

"Железнодорожные и портовые соединения между Литвой и Северной Италией являются важной частью международных логистических цепочек, приобретая особое значение в сегодняшнем геополитическом контексте. С момента открытия интермодального терминала в Каунасе мы наблюдаем постоянный рост грузов в направлении Германии, и сейчас самое подходящее время, чтобы двигаться дальше. Мы видим большой потенциал для развития транспортного сообщения между Литвой и Италией, где через порт Триеста в направлении Скандинавии идут грузопотоки из Турции и других стран региона", - сказал министр коммуникаций и транспорта М. Скуодис.

В сообщении Министерства коммуникаций и транспорта напоминают, что грузоперевозочная компания LTG Cargo группы ЛЖД уже несколько лет последовательно работает над диверсификацией своей деятельности и развитием услуг, ориентированных на разные рынки, в частности – Западной Европы.

"Роль грузоперевозочной компании LTG Cargo чрезвычайно важна в осуществлении беспрецедентной трансформации группы ЛЖД. Интермодальные грузоперевозки мы расцениваем как одно из приоритетных направлений развития бизнеса LTG Cargo – мы видим большой потенциал в этом направлении, поскольку клиенты продолжают активно искать возможности для переориентации своих цепочек поставок на Западную Европу. Вместе с нашими партнерами мы надеемся, что сеть международных грузовых транспортных коридоров будет дополнена соединением между Литвой и Италией, что значительно расширит существующие маршруты и создаст новые возможности для клиентов", - сказал генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Меморандум между ЛЖД и итальянскими логистическими компаниями, подписанный сроком на 2 года, станет основой для более тесного сотрудничества: будет способствовать развитию новых железнодорожных и интермодальных транспортных маршрутов между Италией и Литвой, реализации совместных проектов и увеличению объемов загрузки терминалов, управляемых странами, обмениваясь опытом грузоперевозок, экспедирования и других логистических услуг.

По словам министра коммуникаций и транспорта, прокладываемая в странах Балтии железнодорожная линия европейской колеи Rail Baltica открывает новые возможности – по ней уже проходят грузопотоки из Европы до Каунасского интермодального терминала. В начале этого года был открыт новый регулярный маршрут международных перевозок от Каунасского интермодального терминала до Дуйсбурга в Германии, который в настоящее время является основным маршрутом интермодальных грузоперевозок на Запад. По новейшим данным, всего в этом году в этом направлении было перевезено более 33 тыс. тонн интермодальных грузов.