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21 февраля фермеры провели акцию протеста у здания Минсельхоза Литвы. Во время протеста фермеры бесплатно раздавали молоко жителям. Фермеры недовольны рекордно низкими закупочными ценами на молоко и добиваются равновесия сил в переговорах с переработчиками и торговцами.
Литовские фермеры протестовали у здания министерства и бесплатно раздавали молоко
© ELTA / Josvydas Elinskas

Около места раздачи молока стояли плакаты "Сельское хозяйство - все мы!", "Молоко бесплатным (не) бывает". На одном из плакатов выражали поддержку акции "Раделаем!" (Radarom!), на нем было написано "Хочешь поблагодарить за бесплатное молоко литовского фермера? Звони по номеру 1482 и пожертвуй 5 евро в акции RADAROM".

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Фермер Ауримас сказал, что больше всего фермеров обижают скупщики и переработчики.

"Нас больше всего обижают скупщики, переработчики, ведь именно переработчики и торговцы получают самую большую выгоду. Фермер получает 20%, а они 80%", – возмущался участник пикета.

"Мы хотим честных переговоров, чтобы фермеры получали хотя бы 40%, а оставшееся по 30% разделяли торговцы и скупщики", – прибавил он.

Другой участник протеста Мартинас Пуйдокас сказал, что в переговоры, намеченные на 24 февраля должна включиться и премьер-министр, поскольку Минсельхоз не в состоянии урегулировать кризис.

"Мы призываем премьер-министра подключиться к управлению молочным кризисом на высшем уровне 24 февраля. Это основной акцент. Переговоры состоятся 24 февраля. Правительство говорит, что есть ответ на урегулирование, а у Минсельхоза ответа нет", – сказал Пуйдокас.

Напомним, что Минсельхоз обещает решить проблему и помочь фермерам с помощью дополнительных мер регулирования.

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