Литовские банки за 2023 год выплатили 260 млн евро взносов солидарности

"Несмотря на экономическую стагнацию, прошлый год оказался финансово успешным для банковского сектора, как мы и прогнозировали. Соответственно, часть прибыли банки направляют на взнос солидарности, который используется на общественные нужды", - рассказал член правления Центробагка Литвы Симонас Крепшта.
Первая выплата взноса солидарности (за второй квартал) – 56 млн евро – была перечислена банками в конце августа 2023 года, вторая (за третий квартал) – более 100 млн евро – в конце ноября 2023 года, третья (за четвертый квартал) – ориентировочно также около 100 млн евро – в конце февраля этого года.
Прогнозируется, что взнос солидарности за 2024 год может составить около 190 млн евро.
Эту меру предложил Центробанк Литвы в связи с исключительными обстоятельствами. По их причине прибыль коммерческих банков в 2023 году по сравнению с предыдущими периодами может увеличиться до трех раз и составить около 1 млрд евро.
За три квартала 2023 года банковский сектор заработал 757,5 млн евро прибыли – в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года (342,9 млн евро).
Временный взнос солидарности в соответствии с отдельным законом предназначен для финансирования проектов военной мобильности и военно-транспортной инфраструктуры страны.