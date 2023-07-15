Литовские аэропорты завершили отбор оператора парковочных площадок – конкурс выиграл uniPark

По словам директора Коммерческого департамента Литовских аэропортов Гинтаре Норвилайте-Таутявиче, отбор выиграло общество, предлагающее современные и цифровые решения по администрированию и обслуживанию парковочных мест, которые обеспечат комфорт пассажирам и партнерам аэропортов.
"Путем рыночных консультаций мы уделяли огромное внимание перспективам по развитию аэропортов, поскольку нашей целью в дальнейшем является обслужить 10 миллионов пассажиров. Это определяет соответствующие требования к нашей инфраструктуре, частью которой также являются парковочные площадки. Мы стремимся улучшить и сравнять качество предоставляемых услуг во всех наших аэропортах, к тому же, с одним оператором мы сможем еще больше оптимизировать издержки деятельности аэропортов Литвы, и таким образом мы сможем уделять больше внимания для выполнения функций в пассажирских терминалах", – говорит Норвилайте-Таутявиче.
Общество, выигравшее конкурс, взяла на себя обязательство внедрить технологии, необходимые для качественного администрирования парковочных мест, надлежащего приспособления имеющейся инфраструктуры аэропортов для использования, обеспечения всестороннего обслуживания территории и оборудования и другое. Также новый оператор обязуется обеспечить безопасность на территории площадок, позаботится о маркетинговых проектах, развитии каналов продаж. Договор, заключенный на 10-летний срок, обеспечит, что все парковочные площадки в трех аэропортах будут управляться централизовано путем применения одинаковых стандартов качества – одним оператором с одним контактным центром.
"Начиная деятельность в сфере паркинга мы поставили цель оцифровать парковки в Литве, поэтому мы ценим доверие литовских аэропортов, показанное нам, как и правильный, перспективный подход к своей деятельности. Принцип парковки в аэропортах своеобразный, поэтому многолетний опыт, полученный в сотрудничестве с литовскими аэропортами, поможет применять самые целевые решения на благо пассажиров и аэропортов. Мы считаем своей обязанностью создать максимально удобный и эффективный процесс парковки для всех литовских путешественников", – утверждает руководитель компании Stova, управляющей торговым знаком uniPark.
В долгосрочном договоре предусмотрено, что Stova будет администрировать многоуровневую парковочную площадку в Вильнюсском аэропорту, парковочные места на длительное время и центральную парковочную зону, которая будет установлена вместе с новым терминалом отправления, указывается в сообщении.
В Каунасском аэропорту новому оператору будут переданы одна краткосрочная и две долгосрочные парковочные площадки, а также 10 тыс. кв. м. площадь, на которой можно будет производить развитие парковочных мест.
В аэропорту Паланги для администрирования будет передано около 470 парковочных мест, расположенных как на краткосрочных, так и на долгосрочных паркингах.
Согласно директора Коммерческого департамента Литовских аэропортов, целью, установленной компании Stova, управляющей торговым знаком uniPark, в первую очередь является обновление парковочных площадок Каунасского и Палангского аэропортов, поскольку их оборудование уже не отвечает потребностям, возникающим в связи сильного увеличения потока пассажиров.
Как говорится в пресс-релизе Литовских аэропортов, передача площадок будет происходить в течение года, а в последнюю очередь оператор примет на себя площадки центральной зоны Вильнюсского аэропорта, которые должны будут обновлены и реорганизованы во время завершения строительства нового пассажирского терминала в северной части аэропорта.