Литовские аэропорты завершили отбор оператора парковочных площадок – конкурс выиграл uniPark

"Путем рыночных консультаций мы уделяли огромное внимание перспективам по развитию аэропортов, поскольку нашей целью в дальнейшем является обслужить 10 миллионов пассажиров. Это определяет соответствующие требования к нашей инфраструктуре, частью которой также являются парковочные площадки. Мы стремимся улучшить и сравнять качество предоставляемых услуг во всех наших аэропортах, к тому же, с одним оператором мы сможем еще больше оптимизировать издержки деятельности аэропортов Литвы, и таким образом мы сможем уделять больше внимания для выполнения функций в пассажирских терминалах", – говорит Норвилайте-Таутявиче.