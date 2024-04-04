Литовские аэропорты: Wizz Air еще в прошлом году сообщила о сокращении объема деятельности

"Wizz Air еще с конца прошлого года обнародовала информацию о плановых технических проверках имеющихся самолетов, в результате чего авиакомпания сократила объем деятельности и количество маршрутов по всей своей сети. Из Вильнюсского аэропорта приостановлен маршрут в Рейкьявик, а из Каунасского аэропорта – в Берген, Олесунн и Ставангер", – говорится в комментарии ЛА для Elta.
В Литовских аэропортах также отметили, что появившаяся информация о маршруте в Ниццу недостоверна, поскольку маршрута из Каунаса в этот город не существовало, а маршрут из Вильнюса был приостановлен еще осенью.
"Обращаем внимание, что указанного в источнике маршрута из Каунаса в Ниццу не существовало, это недостоверная информация, а маршрут из Вильнюсского аэропорта в Ниццу был приостановлен ранее, еще осенью", – говорится в сообщении ЛА.
"Туристам важно знать, что полеты по маршруту из Вильнюса в Рейкьявик с мая будет выполнять исландская авиакомпания PLAY Airlines, а в Ниццу из Вильнюса можно будет добраться с мая прямыми рейсами авиакомпании airBaltic", – отмечается в комментарии.
В среду агентство Made in Vilnius сообщило об отмене авиакомпанией Wizz Air шести маршрутов из Литвы в другие европейские города. Однако, по словам компании, опубликованная информация о якобы отмененных маршрутах авиакомпании фактически неверна. В компании поясняют, что в начале года маршруты были изменены временно.