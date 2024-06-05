2024.06.05 17:29

Литовские аэропорты в мае обслужили рекордное количество пассажиров

 
в мае - почти 641 тыс. пассажиров
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Компания Литовские аэропорты (Lietuvos oro uostai, LTOU), управляющая тремя аэропортами, в мае обслужила почти 641 тыс. пассажиров – на 12 проц. больше, чем за тот же месяц 2023 года, и на 3 проц. больше, чем в 2019 году.

"Это пока самое высокое месячное количество пассажиров не только в этом году, но и за всю историю Литовских аэропортов, в то же время достигнутый в мае пассажиропоток в сети аэропортов является самым высоким среди всех аэропортов стран Балтии", - говорится в сообщении, распространенном Литовскими аэропортами.

По словам руководителя Отдела развития полетов Литовских аэропортов Томаса Зитикиса, летний сезон начался с рекордного пассажиропотока.

"В этом году второй месяц подряд общее количество пассажиров в нашей сети аэропортов превышает аналогичные периоды до пандемии и позволяет нам говорить о том, что мы являемся крупнейшим авиационным рынком среди стран Балтии", - сказал он в сообщении.

В мае через Вильнюсский аэропорт путешествовали почти 467 тыс. пассажиров – на 11 проц. больше, чем год назад, Каунасский аэропорт – 140 тыс. (на 12 проц. больше), Палангский аэропорт – 34 тыс. пассажиров (на 23 проц. больше).

Во всех Литовских аэропортах обслужено более 5,5 тыс. рейсов – на 8 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, перевезено 1 852 тонны грузов – на 11 проц. больше, чем в 2023 году.

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