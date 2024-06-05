Литовские аэропорты в мае обслужили рекордное количество пассажиров

"Это пока самое высокое месячное количество пассажиров не только в этом году, но и за всю историю Литовских аэропортов, в то же время достигнутый в мае пассажиропоток в сети аэропортов является самым высоким среди всех аэропортов стран Балтии", - говорится в сообщении, распространенном Литовскими аэропортами.
По словам руководителя Отдела развития полетов Литовских аэропортов Томаса Зитикиса, летний сезон начался с рекордного пассажиропотока.
"В этом году второй месяц подряд общее количество пассажиров в нашей сети аэропортов превышает аналогичные периоды до пандемии и позволяет нам говорить о том, что мы являемся крупнейшим авиационным рынком среди стран Балтии", - сказал он в сообщении.
В мае через Вильнюсский аэропорт путешествовали почти 467 тыс. пассажиров – на 11 проц. больше, чем год назад, Каунасский аэропорт – 140 тыс. (на 12 проц. больше), Палангский аэропорт – 34 тыс. пассажиров (на 23 проц. больше).
Во всех Литовских аэропортах обслужено более 5,5 тыс. рейсов – на 8 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, перевезено 1 852 тонны грузов – на 11 проц. больше, чем в 2023 году.