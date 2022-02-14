В минувшие выходные появились сообщения о том, что МИД Литвы настоятельно просит жителей не ездить в Украину, а находящихся там граждан нашей страны - вернуться на родину.

Были и рекомендации остановить авиасообщения с этой страной. О прекращении авиасообщения с Украиной сообщила голландская компания KLM.

Украинская авиакомпания SkyUp в воскресенье сообщила о том, что ее самолет, летевший из Португалии в Киев, был вынужден совершить посадку в Молдове, поскольку арендатор самолета ирландская компания отменила разрешение на полеты в Украину (175 пассажиров везли в Киев на автобусе). SkyUp указала, что у украинской авиакомпании есть 48 ч. на возвращение арендуемых у европейских компаний самолетов в воздушное пространство ЕС.

Несмотря на все эти сообщения Украина 13 февраля обещала не закрывать свое воздушное пространство для полетов на Запад.

Представитель Литовских авиакомпаний Ауримас Стиклюнас сказал Delfi, что из ЕС пока не поступало никаких рекомендаций в связи с отменой полетов в Украину, только отдельные страны, оценив опасность, просят жителей не ездить туда.

"Все прекрасно понимают, что ситуация может измениться в любую минуту. Авиакомпании это оценивают – если уровень опасности увеличится или риск возрастет, то полеты могут приостановить или полностью отменить", – сказал Стиклюнас.

По его словам, есть признаки того, что европейские компании приостанавливают или полностью отзывают полеты в Украину. Однако ока большая часть авиакомпаний осуществляет полеты.

Стиклюнас сказал, что компании, летающие из Литвы в Украину, постоянно поддерживают связь с аэропортами.

"Мы говорим о планах, оцениваем ситуацию, рекомендации. Пока спрос есть, люди летают. В основном это украинцы, а не литовцы, но поток есть", – сказал эксперт.

По его мнению, ситуация может измениться в любой момент, поэтому обсуждают разные сценарии.

Сейчас из Литвы в Киев летают самолеты Wizz air, Ryanair, airBaltic ir и Ukraine international.

"Мы говорим и о том, что временно они могли бы изменить направление, если полеты будут запрещены или воздушное пространство будет закрыто", – сказал Стиклюнас, заметив, что авиакомпании принимают решения самостоятельно.

По словам собеседника, пока авиакомпании не сообщали Литовским аэропортам об остановке полетов в Украину, поскольку об отмене рейса можно сообщать и за час до рейса. Рассматривается и такой вариант, что самолеты могут летать в обход воздушного пространства Украины, не залетая в него. Но это коснется немногих маршрутов из Литвы. Через Украину самолеты из Литвы летают в Турцию, на Кипр, в Израиль, на греческие острова.

"Немного, большая часть маршрутов может проходить через Польшу и Словакию. Ведь самолетам приходится лететь в обход Беларуси", – сказал он.

Стиклюнас заметил, что Литовские аэропорт готовы быстро реагировать на изменение ситуации, поскольку сценарии на случай ухудшения ситуации в Украине готовились уже давно.

Пока самолеты из Литвы летают только в Киев, а весной планируют открыть рейсы во Львов, Харьков, Одессу.