Литовские аэропорты ищут работников: за 4 дня в неделю зарплата около 1300 евро

"С октября наша команда уже пополнилась, мы приняли 20 специалистов по проверке пассажиров, 9 операторов и 3 ассистентов терминалов. Они учатся, углубляют знания, закрепляют их на практике (...)", – сказала представитель Литовских аэропортов Наталия Андрейчук.
По подсчетам Литовских аэропортов, в 2024 г. в летнем сезоне число пассажиров должно достигнуть уровня допандемического 2019 года, кроме того, можно рассчитывать на рекорды.
Андрейчук отметила, что специалисты по проверке пассажиров после специальных курсов работают посменно (3–4 дня в неделю) и могут получать около 1300 евро в месяц ("на руки"). Кандидаты должны обладать такими качествами, как гибкость, коммуникабельность, позитивность, умение решать конфликтные ситуации. Специалисты по безопасности должны быть людьми с безупречной репутацией.
В сферу работы этих специалистов входит проверка пассажиров, их ручной клади и личных вещей, они также могут проверять грузы и регистрированный багаж, также помогают обеспечивать контроль людей и транспорта, прибывающих в контролируемую зону, патрулируют и наблюдают за территорией аэропорта.
Сейчас также предлагают работу на установленный срок (6 месяцев) и ассистентам терминала. Эти люди консультируют и направляют отбывающих пассажиров, предоставляют им информацию. Зарплата ассистента больше 900 евро ("на руки"), работа по скользящему графику - 3–4 дня в неделю. Ассистенты должны говорить по-английски.