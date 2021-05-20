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Перевозчик грузов LTG Cargo, входящий в литовскую железнодорожную группу Lietuvos gelezinkeliai, находящуюся в госуправлении, обновит вагонный парк – компания планирует приобрести до 728 вагонов.
Литовская ж/д компания LTG Cargo закупит более 700 вагонов
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг LTG Cargo объявила международный конкурс, а его победитель продаст ей до 500 вагонов для зерна и 228 вагонных платформы для контейнеров – они будут использоваться на российском стандарте ширины железной дороги в 1520 мм, сообщила компания.

По словам главы LTG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, приобретя новые вагоны, компания повысит объемы перевозимых грузов.

По данным LTG Cargo, в прошлом году литовский рынок зерновых вырос на 30% до 7 млн тонн. Компания прогнозирует, что спрос на зерно в Балтийских странах будет расти.

У группы Lietuvos gelezinkeliai около 7,5 тыс. вагонов, а по всей Литве их зарегистрировано более 12 тысяч.

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