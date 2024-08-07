2024.08.07 10:52

Литовская таможня: за несоблюдение санкций компания оштрафована на 13 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
За несоблюдение санкций компания была оштрафована на 13 млн евро
За несоблюдение санкций компания была оштрафована на 13 млн евро
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Зарегистрированная в Литве компания по экспорту транспортных средств была оштрафована на 13,6 млн евро.

По данным Литовской таможни, у компании также было конфисковано 6 грузовых полуприцепов.

Оштрафованная компания при заключении сделок с компаниями, зарегистрированными в Казахстане, Беларуси и Турции, не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных международными санкциями, действующими в Литовской Республике, поэтому перевозка задержанных транспортных средств была признана нарушением международных санкций, сообщил Таможенный департамент Литвы.

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Delfi
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