Литовская таможня: за несоблюдение санкций компания оштрафована на 13 млн евро

По данным Литовской таможни, у компании также было конфисковано 6 грузовых полуприцепов.

Оштрафованная компания при заключении сделок с компаниями, зарегистрированными в Казахстане, Беларуси и Турции, не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных международными санкциями, действующими в Литовской Республике, поэтому перевозка задержанных транспортных средств была признана нарушением международных санкций, сообщил Таможенный департамент Литвы.