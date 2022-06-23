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Чтобы пресечь перевозку запрещенных товаров в Литву из Беларуси, литовская таможня будет чаще проверять на рентгене въезжающие в Литву легковые автомобили.
Литовская таможня будет чаще проверять на рентгене въезжающие автомобили
© DELFI / Domantas Pipas

"Таможенники наблюдают за историей людей и транспорта, которые ездят в Беларусь и назад. У нас есть методы, в соответствии с которыми мы можем идентифицировать потенциально рискованные случаи и принять профилактические меры, чтобы пресечь преступления. До сих пор мы использовали рентген для проверки грузовиков, но новые тенденции заставляют нас корректировать методы работы", – сказал директор Вильнюсской таможни Арунас Сарулис.

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За первые три дня этой недели, с 20 по 23 июня, с помощью рентгена проверили 183 легковых автомобиля.

С момента введения Беларусью безвизового режима поток машин, которые ездят в Беларусь из Литвы увеличился в разы.

22 июня через КПП Лаворишкес в Литву въехали 355, через Шальчининкай – 430, через Райгардас – 233, через Медининкай – 283 легковых автомобиля.

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