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Крупнейшая стивидорная компания Клайпедского порта (Klasco), находящаяся в управлении концерна Achema grupe, увольняет 49 сотрудников в связи с сокращением погрузочной деятельности.
Литовская стивидорная компания Klasco увольняет 49 работников
© DELFI / Orestas Gurevičius

Однако количество штатных единиц сократится почти на 15% - будут сокращены 76 рабочих мест. В компании заявили, что в будущем количество уволенных может увеличиться.

"49 человек увольняют, процессы начаты, на запланированные ранее оставшиеся места людей принимать не будут, поэтому штат будет сокращен", - сказала BNS менеджер по вопросам коммуникациям Achema grupe Йолита Мацелите.

Компания сообщила, что оборот компании недавно снизился на четверть, а отсутствие согласия между ведомствами препятствует выходу на новые рынки и диверсификации деятельности.

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"Объемы грузов уменьшились на четверть, компания пытается диверсифицировать свою деятельность, но этому чинят препятствия. У нас нет иного выбора, кроме как сократить количество работников", — сказал генеральный директор Klasco Витаутас Штумбергас.

В Klasco сейчас работает 560 человек, по словам главы компании, если ситуация не изменится в ближайшее время, возможно, придется уволить и других работников.

Klasco недавно представила планы по увеличению грузооборота в порту, но в понедельник Клайпедский совет не утвердил программу оценки воздействия компании на окружающую среду.

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