"Литовская почта" возобновляет доставку почтовых отправлений в Израиль

Клиентов предупреждают, что из-за сложных условий доставки внутри страны сроки отправлений посылок могут быть дольше обычных.
Предоставление этой услуги было временно приостановлено "Литовской почтой" 11 октября, после того как авиадоставка отправлений в эту страну стала невозможной – тогда логистические компании, перевозившие отправления самолетом, сообщили об отмене рейсов.
Такие решения компаний были обусловлены начавшимися в Израиле боевыми действиями, вызванными атаками террористической организации "Хамас".
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