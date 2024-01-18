"Литовская почта" возобновляет доставку почтовых отправлений в Израиль

 
ELTA
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Lietuvos paštas, asociatyvi nuotrauka / Foto: Delfi, Shutterstock
Lietuvos paštas, asociatyvi nuotrauka / Foto: Delfi, Shutterstock

С понедельника "Литовская почта" возобновляет отправку всех почтовых отправлений – писем, открыток и посылок – в Израиль.

Клиентов предупреждают, что из-за сложных условий доставки внутри страны сроки отправлений посылок могут быть дольше обычных.

Предоставление этой услуги было временно приостановлено "Литовской почтой" 11 октября, после того как авиадоставка отправлений в эту страну стала невозможной – тогда логистические компании, перевозившие отправления самолетом, сообщили об отмене рейсов.

Такие решения компаний были обусловлены начавшимися в Израиле боевыми действиями, вызванными атаками террористической организации "Хамас".

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