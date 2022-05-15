О ситуации она рассказала в эфире Žinių radijаs. По ее словам одна из причин - снижение нагрузки. Вторая причина, по ее словам, – оптимизация процессов.

"В основном по причине сокращения числа посылок. Мы говорим с членами профсоюза, работающими на почте, они рассказывают, что раньше из Китая приходило огромное количество посылок. В прошлом году их стало меньше, а осенью - совсем мало. Сами работники говорят, что работы стало немного", – рассказала Дваржецките.

Она напомнила, что такие разговоры только начались в разгар конфликта между Литвой и Китаем из-за Тайваня.

"Связано это или нет, сложно сказать, что так совпало, что тогда уменьшилось количество посылок. Из дискуссий я помню, что речь шла о 80%", – сказала Дваржецките.

По ее словам, политические решения могли меньше коснуться частный бизнес иностранного капитала, который занимается доставками посылок.

"Снижение количества посылок из Китая, но это не значит, что количество присылаемых товаров уменьшилось. Работа есть. 600 - это не все работники почты – многие останутся и будут работать", – пояснила она.

Всего в компании работают 4000 человек. "Больше всего это коснется тех, кто работает с посылками – обслуживание клиентов, почтальоны, распределители, из-за снижения объемов, снижается и администрирование, работы становится меньше", – рассказала Дваржецките.

По ее данным, увольнения будут и в городах, и в регионах.

"Как должна измениться почта? Как для профсоюза, это в первую очередь улучшение условий труда. Они улучшаются, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Рабочие средства, организация рабочего времени, а главное – оплата труда. Она зависит от уровней, во многих системах она немногим больше минимальной. Каждое повышение минимальной зарплаты - повод для пересмотра зарплат в компании "Литовская почта", – заметила представитель профсоюза.

Она заметила, что работники почты сейчас работают с новейшими технологиями, есть мобильные работники, предоставляющие разные почтовые услуги.