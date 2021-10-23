"Литовская почта" предупреждает жителей о действиях мошенников

В сообщении есть активная ссылка. "Литовская почта" сообщает, что это фейковые сообщения.

"Напоминаем нашим клиентам, что если вы получаете подозрительные сообщения или письма, не активируйте находящиеся в них ссылки. В последнее время мы наблюдаем активную рассылку фейковых сообщений. Поэтому мы призываем клиентов быть внимательными, чтобы не пострадать от мошенников. Мы в свою очередь передаем информацию о мошенничестве ответственным органам", – сказала представитель "Литовской почты" Угне Барташюте.

Компания напоминает, что всю информацию о своих посылках клиенты могут найти на интернет-сайте компании или на своей странице на сайте компании. Если вы получили сообщение или письмо, уточните адрес отправителя. "Литовская почта" рассылает письма и сообщения с адреса, который заканчивается расширением post.lt, смс-сообщения – LP_EXPRESS или LPASTAS.

Кроме того, "Литовская почта" никогда не просит клиентов представить такую информацию как пароли, персональный код, подключения к э-банкингу или данные платежных карт.

"Литовская почта" информировала о действиях мошенников соответствующие органы.