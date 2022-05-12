"Литовская почта" поднимет цены и уволит 600 работников

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Из-за снижения потребностей в почтовых услугах "Литовская почта" в 2021 году понесла ущерб на сумму 6,4 млн. евро. Компания планирует повышать тарифы на услуги и уволить 600 работников.
Ущерб был нанесен из-за сокращения спроса на услуги традиционной почты, роста расходов, связанных с международной логистикой и практически не изменившимися ценами на услуги.
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