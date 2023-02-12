Ситуация ухудшается с каждым годом. Закрываются почтовые отделения, действующие находятся в крайне неудобных местах, в них стоят очереди, поскольку одно почтовое отделение обслуживает несколько микрорайонов! Например, в городе Тяльшяй есть лишь одно почтовое отделение, закрыты почтовые отделения в деревнях.

В редакцию обратилась женщина, которая участвует в проекте обмена открытками Postcrossing.com. Каждый месяц она высылает немало открыток. Она рассказала о проблемах, с которыми сталкивается.

С октября 2020 г. "Литовская почта" стала клеить наклейки со штрихкодом, которые занимают много места на открытке, где и без того немного места для текста. Объясняют, что такие штрихкоды облегчают распределение открыток. Однако после всех новшеств ситуация только ухудшилась. Чаще открытки стали не доходить до адресата или их пересылка занимает очень много времени.

Второй момент, важный в этом случае - марки. В почтовом отделении можно купить много всевозможных вещей - носки и флаги, книги и игрушки, а вот с почтовыми марками часто бывают проблемы: то нет необходимого номинала, то вообще остается мало и надо бегать в поисках марок по всему городу... А те оставшиеся непривлекательны - чьи-то головы, а не красивые виды Литвы.

В прошлом году "Литовская почта" подняла цены в Литве и ЕС и на 1 цент снизила стоимость пересылки в другие места. Но при этом марки меньшего номинала сразу же в продаже не появились. Приходилось использовать старые, которые дороже. Конечно, один цент, но ведь это насмешка.

Наступил 2023 год. 20 января появился блок красивых марок, посвященных 700-летнему юбилею Вильнюса. Номинал марок – 0,95 евро – для писем по ЕС.

30 января только в одном почтовом отделении были эти марки. В феврале, когда читательница хотела выслать открытки с этими марками, выяснилось, что цены изменились - вдвое!

Только на сайте "Литовской почты" в небольшом сообщении 23 января было уведомление о том, что цены меняются.

"Изменение тарифов на универсальные услуги почты" - значит об изменениях предупредили только за неделю!

Итак, все письма и открытки почты, которые посылают за границу стали письмами или открытками с ускоренной доставкой. Интересно, так ли это?

Цены стали следующими: простое письмо или открытка по Литве стоит 1,2 евро (было 0,55 евро), подорожало больше чем в двое. До этого в ЕС письма пересылали за 0,95 евро, а, например, в Новую Зеландию за 0,7 евро.

При этом новые цены по пересылке писем в Россию и Беларусь - всего 1,05 евро! Лидирует по ценам Хорватия - 2,05 евро и Гренландия - 2 евро.

Зато на далекий Маврикий письмо доставят за 1,05 евро, а вот в Данию - 1,6 евро...

Представитель "Литовской почты" Лукас Закараускас пояснил, что тарифы компании утверждает Служба регулирования связи.