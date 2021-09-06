"Литовская почта" необходимые услуги будет предоставлять без "паспорта возможностей"

По действующему решению правительства Литвы с 13 сентября вводятся более жесткие требования к использованию "паспорта возможностей".

"Мы являемся стратегически важной компанией – предоставляем жителям не только услуги почтовых пересылок, но и ряд социальных услуг, например, выплата пенсий и пособий. Мы должны и впредь беспрепятственно предоставлять такие услуги без каких-либо препятствий. С учетом этого мы будем требовать "паспорт возможностей" только при предоставлении необязательных услуг, например, розничной торговли", – сказал глава "Литовской почты" Йонас Садаускас.

Клиенты, которые хотят приобрести в отделении почты товары, не связанные с почтовыми пересылками, с 13 сентября должны будут предъявлять "паспорт возможностей" у кассы. Эти требования могут быть изменены, если свое постановление изменит правительство Литвы.

Что касается возможности попасть в помещение почты в торговом центре, тут все будет зависеть от правил, установленных ТЦ.