"Литовская почта": могут быть задержки с доставкой посылок в Китай

"Литовская почта" сообщает, что пока она принимает посылки в Китай, но с учетом обстоятельств их принятие может быть временно остановлено.

Сообщается, что из-за войны закрыто воздушное пространство Украины, многие авиакомпании не летают через Россию, поэтому есть проблемы с доставкой посылок и в другие страны Азии, например, Японию.