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Поскольку почта Китая временно не принимает посылки, могут быть проблемы с доставкой посылок в Китай, высланных с начала апреля, сообщает "Литовская почта".
"Литовская почта": могут быть задержки с доставкой посылок в Китай
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Литовская почта" сообщает, что пока она принимает посылки в Китай, но с учетом обстоятельств их принятие может быть временно остановлено.

Сообщается, что из-за войны закрыто воздушное пространство Украины, многие авиакомпании не летают через Россию, поэтому есть проблемы с доставкой посылок и в другие страны Азии, например, Японию.

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