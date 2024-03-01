Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков призывает к терпению и сотрудничеству на фоне блокады границы

Кроме того, во избежание возможных убыток, также рекомендуется обсудить с зарубежными клиентами ситуацию относительно возможных задержек или других нарушений условий доставки грузов.

На предстоящей неделе ситуация на польско-литовской границе, вероятно, будет внештатной – возможны сбои в логистических цепочках, задержки доставки грузов заказчикам в зарубежных странах, а в отдельных случаях – убытки, в зависимости от договорных отношений и предусмотренных в них обязательств.

"Обмениваться информацией в случае возникновения проблем, общаться друг с другом и с организациями, представляющими отечественных перевозчиков, чтобы помочь в решении проблемы.