Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков призывает к терпению и сотрудничеству на фоне блокады границы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Romas Sadauskas - Kvietkevičius
В ответ на начало недельной блокады, организованной польскими фермерами на бывшем пограничном переходе Кальвария-Будзиск, Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava обращается к отечественным транспортным и логистическим компаниям с призывом к терпению и сотрудничеству.

Кроме того, во избежание возможных убыток, также рекомендуется обсудить с зарубежными клиентами ситуацию относительно возможных задержек или других нарушений условий доставки грузов.

На предстоящей неделе ситуация на польско-литовской границе, вероятно, будет внештатной – возможны сбои в логистических цепочках, задержки доставки грузов заказчикам в зарубежных странах, а в отдельных случаях – убытки, в зависимости от договорных отношений и предусмотренных в них обязательств.

"Обмениваться информацией в случае возникновения проблем, общаться друг с другом и с организациями, представляющими отечественных перевозчиков, чтобы помочь в решении проблемы.

Представители ассоциации находятся в постоянном контакте с Литовской таможней, Минтрансом, Администрацией транспортной безопасности Литвы и другими ответственными учреждениями и готовы реагировать на тревожную информацию при решении проблем, возникающих на границе", – говорится в пресс-релизе Linava.

В пятницу польские фермеры приступили к блокаде дороги между Кальварией и селом Будзиск в Сувалкском округе Польша. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевозимого украинского зерна.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию.

Протест вызван, по мнению польских земледельцев, недобросовестной конкуренцией, так как украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии