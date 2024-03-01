Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков призывает к терпению и сотрудничеству на фоне блокады границы

Кроме того, во избежание возможных убыток, также рекомендуется обсудить с зарубежными клиентами ситуацию относительно возможных задержек или других нарушений условий доставки грузов.
На предстоящей неделе ситуация на польско-литовской границе, вероятно, будет внештатной – возможны сбои в логистических цепочках, задержки доставки грузов заказчикам в зарубежных странах, а в отдельных случаях – убытки, в зависимости от договорных отношений и предусмотренных в них обязательств.
"Обмениваться информацией в случае возникновения проблем, общаться друг с другом и с организациями, представляющими отечественных перевозчиков, чтобы помочь в решении проблемы.
Представители ассоциации находятся в постоянном контакте с Литовской таможней, Минтрансом, Администрацией транспортной безопасности Литвы и другими ответственными учреждениями и готовы реагировать на тревожную информацию при решении проблем, возникающих на границе", – говорится в пресс-релизе Linava.
В пятницу польские фермеры приступили к блокаде дороги между Кальварией и селом Будзиск в Сувалкском округе Польша. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевозимого украинского зерна.
Ранее польские фермеры перекрыли дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию.
Протест вызван, по мнению польских земледельцев, недобросовестной конкуренцией, так как украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.