Литовская конфедерация бизнеса поддерживает введение всеобщего налога на оборону

"В вопросе налога на оборону объединяемое нами сообщество едино – мы продолжаем поддерживать идею всеобщего налога на оборону, и как бизнес мы готовы внести свой вклад, но в то же время мы ожидаем, что решения по такому налоговому механизму между политиками, бизнесом и представителями неправительственных организаций будут найдены быстро, потому что мы уже потеряли почти два года", - сказал президент ЛКБ Андрюс Романовскис.
Однако бизнес, который уже сегодня готов внести свой вклад в финансирование обороны за счет дополнительных налогов, опасается, что дополнительных налогов для оборонных нужд будет недостаточно, и призывает лиц, принимающих решения, рассмотреть вместе с оборонным налогом возможность инициирования дискуссий в Евросоюзе по поводу специального механизма финансирования обороны.
"Сегодня финансирования ожидает ряд жизненно важных для нашей безопасности решений – прием немецкой бригады в Литве и строительство необходимой инфраструктуры, введение всеобщей воинской обязанности, создание дивизии, приобретение вооружения и это лишь верхушка айсберга. Будущее и жизнеспособность всего Европейского союза будут зависеть от нашей способности реализовать эти решения и сдержать врага, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы часть наших оборонных потребностей и потребностей других стран, граничащих с вражескими государствами, финансировалась из общих средств Европейского союза", - сказал А. Романовскис.