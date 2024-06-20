2024.06.20 12:16

Литовская компания Litgrid отправляет в Украину оборудование стоимостью 4 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid
Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid
ФОТО: Įmonės nuotr.

Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid сообщает об отправке третьего пакета помощи в Украину. Сообщается, что он состоит из автотрансформатора и оборудования сети передачи.

По словам руководителя Litgrid Рокаса Масюлиса, несмотря на то что отправленное в Украину оборудование в Литве не используются, оно работает отлично и поможет обеспечить электроснабжение.

„В процессе подготовки к синхронизации с сетями континентальной Европы и модернизации линии электропередачи и трансформаторных подстанций нашей страны, мы проводим демонтаж различных подстанций, линейного оборудования и материалов, которые уже непригодны к использованию на объектах Litgrid, но вполне работоспособны. Мы слышим от наших коллег в Украине, что наше оборудование сразу же монтируется в сеть и способствует восстановлению работы электросистемы страны“, – цитируется в пресс-релизе Р. Масюлис.

По данным Litgrid, третий пакет помощи включает в себя основное и самое дорогостоящее подстанционное оборудование сети электропередачи – автотрансформатор 330/110/10 кВ и прочее оборудование сети электропередачи 330 кВ и 110 кВ, такое как разъединители, компрессоры, изоляторы и т. д.

По данным компании, стоимость всех трех пакетов помощи для Украины превышает 10 млн евро.

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