Литовская компания Litgrid отправляет в Украину оборудование стоимостью 4 млн евро

По словам руководителя Litgrid Рокаса Масюлиса, несмотря на то что отправленное в Украину оборудование в Литве не используются, оно работает отлично и поможет обеспечить электроснабжение.

„В процессе подготовки к синхронизации с сетями континентальной Европы и модернизации линии электропередачи и трансформаторных подстанций нашей страны, мы проводим демонтаж различных подстанций, линейного оборудования и материалов, которые уже непригодны к использованию на объектах Litgrid, но вполне работоспособны. Мы слышим от наших коллег в Украине, что наше оборудование сразу же монтируется в сеть и способствует восстановлению работы электросистемы страны“, – цитируется в пресс-релизе Р. Масюлис.