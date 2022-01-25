Литовская компания купила в Риге небольшой торговый центр с магазином Lidl

В торговом центре площадью 5000 квадратных метров работают и другие магазины: Pepco, Dino Zoo, Spirits & Wine, Apotheka. Здание было сдано в эксплуатацию в конце 2021 года. Девелопером проекта была компания VPH Latvija. Магазин Lidl в торговом центре открылся в начале декабря прошлого года.
Запущенный в феврале 2020 года инвестфонд Prosperus Real Estate Fund III инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости. В основном, в здания, где арендаторами выступают крупные компании розничной торговли. Сейчас стоимость портфеля фонда оценивается в 39,15 млн евро, ее планируется увеличить до 100 млн евро.
Real Estate Fund III владеет сданными в аренду компании Maxima зданиями в Риге, Паланге и Каунасе, торговым центром в Клайпеде, где арендатором выступает Rimi, и арендуемым компанией Iki проектом в Вильнюсе.
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