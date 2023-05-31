Литовская экономика за год сократилась меньше, чем сообщалось ранее

По сравнению с четвертым кварталом 2022 г., изменение реального ВВП без учета сезонных и календарных эффектов было отрицательным и составило -2,1 проц. Оценка получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных.
При оценке ВВП производственным методом, в первом квартале 2023 г. наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля; результаты деятельности транспортно-складских компаний и компаний, работающих в сфере операций с недвижимостью.
При оценке ВВП затратным методом было установлено, что в первом квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим кварталом, расходы домашних хозяйств на конечное потребление выросли на 2,2 проц., а валовое накопление основного капитала – на 5 проц. Расходы на конечное потребление в государственном секторе сократились на 1,1 проц., а экспорт и импорт товаров и услуг сократились на 2 и 7,4 проц. соответственно.
Изменение реального ВВП в первом квартале 2023 г., по сравнению с соответствующим кварталом 2022 г., без исключения сезонных и календарных эффектов, было отрицательным и составило -2,5 проц.
Изменение реального ВВП в первом квартале 2023 г., по сравнению с четвертым кварталом 2022 г., без исключения сезонных и календарных эффектов, было отрицательным и составило -10,9 проц.
Ранее обнародованное изменение реального ВВП в первом квартале 2023 г., по сравнению с четвертым кварталом 2022 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, было отрицательным и составило -3 проц.
Значения и изменения ВВП и его компонентов зависят от фактора сезонности, поэтому для сравнения темпов изменения ВВП и его компонентов за различные периоды используются изменения, полученные после исключения сезонных и календарных эффектов.
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