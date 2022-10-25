"Выбранная нами стратегия развития 5G заключается в том, чтобы предлагать лучшие интернет-технологии там, где нет качественного интернета: на густонаселенных городских окраинах, в пригородах, в садовых поселках, превратившихся в целые городские кварталы", — сказал генеральный директор Bite Lietuva Гинтас Бутенас.
По словам Бутенаса, в развитие сети 5G компания инвестирует более 100 млн евро - оборудование для построения сети поставлено шведской компанией Ericsson.
Компания сообщает, что в настоящее время отдает приоритет услугам домашнего интернета 5G, а мобильная связь сети этого типа будет предоставляться в начале 2023 года.
Компании Telia Lietuva, Tele2 и Bite Lietuva завершили аукционный марафон в начале сентября и выплатив государству более 43 млн евро поделили между собой полосы радиочастот, необходимые для связи 5G.
В конце сентября Telia и Tele2 объявили о начале предоставления услуг связи 5G. Telia заявила, что интернет этого соединения уже покрывает 80% территории Литвы, а к середине 2023 года он должен покрыть 99%.
Tele2 развертывает сетевое оборудование 5G во всех странах Балтии вместе с Nokia, Telia — со шведской Ericsson.
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