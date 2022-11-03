"Деятельность частично возобновлена с 1 ноября", - сообщила BNS в четверг руководитель по вопросам коммуникации Achema Йолита Мацелите.
По словам председателя профсоюза предприятия Бируте Дашкявичене, в настоящее время работает один из двух цехов по производству аммиака и карбамида, ожидается возобновление работы остальных цехов.
"Пока запущен один цех аммиака, цех карбамида, ждем запуска остального производства", - сказала BNS в четверг Дашкевичене.
По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в Achema работает 1,2 тыс. человек.
Из-за резкого роста цен на природный газ Achema временно приостановила работу с сентября и планировала не работать до декабря или другой даты, в зависимости от развития ситуации на рынках газа и удобрений. С 1 сентября компания работает только в сфере производства смол и технических газов.
К полудню в четверг декабрьские фьючерсы на голландской торговой площадке TTF на бирже ICE составили 134,6 евро за мегаватт-час (МВтч). Между тем, в конце августа, цена месячных фьючерсных контрактов превышала 300 евро.
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