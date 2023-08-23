Литовцы покупают недвижимость на латвийском побережье: цены в 5 раз ниже, чем в Литве

Имущественный банк в ближайшее время готовится объявить о продаже объекта рекреационного значения в Папе. Эксперты отмечают, что литовцы ищут недвижимость на участке взморья до Лиепаи, покупают объекты ближе к морю.

Альгимантас Бружас, глава агентства Aidila, сказал, что люди ищут жилье в Латвии из-за более низких цен и менее жесткого регламента при строительстве у моря, чем в Литве.

"В Латвии на взморье до Лиепаи 1 га земли, где разрешено строительство, стоит около 100 000 евро. В Литве и таких площадей нет и цены в разы выше", – сказал Бружас.

По его словам, в последнее время литовцы интересуются недвижимостью в Латвии. Одна из причин – высокие цены в Паланге и Неринге (за год цены выросли в 2 раза).

"В Латвии литовцы обычно покупают квартиры в Лиепае, там цены в 5 раз ниже, чем в Паланге" – сказал Бружас. Но он заметил, что из-за геополитических факторов, последствий пандемии покупать недвижимость в другой стране рискованное дело.