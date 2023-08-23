Литовцы покупают недвижимость на латвийском побережье: цены в 5 раз ниже, чем в Литве

Имущественный банк в ближайшее время готовится объявить о продаже объекта рекреационного значения в Папе. Эксперты отмечают, что литовцы ищут недвижимость на участке взморья до Лиепаи, покупают объекты ближе к морю.
Альгимантас Бружас, глава агентства Aidila, сказал, что люди ищут жилье в Латвии из-за более низких цен и менее жесткого регламента при строительстве у моря, чем в Литве.
"В Латвии на взморье до Лиепаи 1 га земли, где разрешено строительство, стоит около 100 000 евро. В Литве и таких площадей нет и цены в разы выше", – сказал Бружас.
По его словам, в последнее время литовцы интересуются недвижимостью в Латвии. Одна из причин – высокие цены в Паланге и Неринге (за год цены выросли в 2 раза).
"В Латвии литовцы обычно покупают квартиры в Лиепае, там цены в 5 раз ниже, чем в Паланге" – сказал Бружас. Но он заметил, что из-за геополитических факторов, последствий пандемии покупать недвижимость в другой стране рискованное дело.
"Это спокойное место для людей предпочитающих размеренный отдых", – заметил Бружас.
Имущественный банк намерен осенью объявить аукцион - продает здание в Папе (1986 г, площадь 238 кв. м дом отдыха и 235 кв. м - подсобные помещения). Правда, этот объект - без земли, покупателю придется обращаться в учреждения Латвии и решать вопрос аренды.
"В последнее время рынок недвижимости в Латвии у моря малоактивен, но там объектами интересуются литовцы. Наибольшим спросом пользуются объекты в 100-300 м от моря (участки земли), которые можно реконструировать в кемпинги. Более удаленные участки дешевле", – сказал Миндаугас Кулбокас, представитель компании Newsec.
По данным Кулбокаса, в первой половине августа 2023 г. количество продаваемых объектов в Латвии у моря было скудным. Например, в Папе из 7 участков только два были в 250 м от моря, один в 450 м. 1 кв. м такой земли стоит 6-22 евро.
В центре Клайпеды, рядом со Старым городом, сейчас развивают несколько крупных объектов - Memelio miestas, Bastionų namai, Parko pakrantė. В ближайшие 6-7 лет там предложат несколько тысяч квартир.