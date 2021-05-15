Литовцы на рынке скупают новые сорта помидоров и огурцов

Новинка этого сезона - привитая рассада. "Рассада привита, поэтому она больше размером, дает хороший урожай. Помидоры вырастают до 2 м и дают длинные побеги. Это немецкая технология, которая пришла в Литву, ее взяли на вооружение", – рассказал Ремигиюс Яроцкас, торгующий привитой рассадой помидоров и огурцов, он представляет компанию Nojaus medelynas.

Привитая рассада стоит по 5 евро (простая по 1 евро за шт). Саженцы деревьев стоят на пару евро дороже, чем в прошлом году. В среднем саженец груши или яблони в горшке стоит около 15 евро (в прошлом - 12 евро). Если саженец с оголенными корнями, он стоит 10 евро.

"В этом году литовцы покупают экзотические деревья - персики, абрикосы, популярностью пользуются вишни, черешни, сливы. Абрикосы в горшках стоят 20–25 евро. Дорого стоит привитая шелковица - по 110 евро, 50–70 евро стоят лиственницы", – рассказал Яроцкас.

"Сезон начался на две недели позже обычного, но нам удалось остановить рост рассады, она не переросла. Мы просто держали ее в прохладном месте, поэтому она не вытянулась. Но на самом деле не надо боятся подросшей рассады", – сказал Элигиюс Дебесюнас, торгующий рассадой компании Dzūkų ūkis.

Огурцы и помидоры продают по 1 евро, небольшие овощи стоят дешевле, петрушка, капуста, сельдерей - по 30 центов, базилик по 40 центов.

"Люди ищут новую рассаду. Сейчас в моде мясистые малиновые помидоры. Что касается сортов, то хорошо идут "Родничок" и "Бычье сердце", хотя вкус у них не самый лучший", – сказал продавец, но он заметил, что если раньше покупали по 30–40 штук, то сейчас 3-5.