2024.09.14 15:30

Литовцы купили отель в Швейцарии

 
ru.DELFI.lt
Швейцарские Альпы
Швейцарские Альпы
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Зарегистрированная в Нидерландах группа литовского капитала Apex Alliance вместе с партнерами из Румынии - компанией Paval Holding - приобрела в Швейцарских Альпах оздоровительный СПА-комплекс Waldhaus Flims Wellness Resort. Сумма сделки не разглашается, сообщает портал madeinvilnius.

Это вторая инвестиция Apex Alliance совместно с Paval Holding — в мае 2023 года компании совместно приобрели Grand Hotel Gardone в Италии, на озере Гарда, сообщает Apex Alliance.

Waldhaus Flims Wellness Resort – роскошный курортный комплекс, на его территории расположены шесть зданий, в том числе 5-звездочный Grand Hotel, вилла Villa, павильон и оздоровительный центр, а также множество объектов инфраструктуры – теннисные корты, площадки для проведения мероприятий, рестораны.

„Приобретение Waldhaus Flims Wellness Resort является важной вехой для нашей компании. Этот эксклюзивный объект не только укрепит наши позиции на европейском рынке, но и установит новые стандарты роскоши и гостеприимства в швейцарском альпийском регионе“, — заявил партнер Apex Alliance Витаутас Друмелис.

Новые владельцы намерены отремонтировать отель, он должен вновь открыться в предстоящем зимнем сезоне. В нем будет 143 номера и апартамента.

Компания BNS Plus не раскрыла, сколько планирует вложить в реконструкцию отеля. Его оператором станет зарегистрированная в Литве компания Apex Alliance Hotel Management, входящая в группу Apex Alliance.

Apex Alliance в настоящее время управляет 17 отелями по всей Европе.

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