Литовцы купили отель в Швейцарии

Это вторая инвестиция Apex Alliance совместно с Paval Holding — в мае 2023 года компании совместно приобрели Grand Hotel Gardone в Италии, на озере Гарда, сообщает Apex Alliance.

Waldhaus Flims Wellness Resort – роскошный курортный комплекс, на его территории расположены шесть зданий, в том числе 5-звездочный Grand Hotel, вилла Villa, павильон и оздоровительный центр, а также множество объектов инфраструктуры – теннисные корты, площадки для проведения мероприятий, рестораны.