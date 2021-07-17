Литовцы едут на отдых в самую дешевую европейскую страну: бюджет - 100 евро на семью

Болгария не самое красивое и не самое интересное место для отдыха, но никто не станет отрицать, что в этой стране очень и очень дешево. Ведь это именно то, что нужно многим горожанам, мечтающим о путешествиях. Требования очень простые и понятные: полет на самолете, гостиница с питанием и хорошая погода. Для них не имеет значения, куда ехать - просто нужно добраться до моря за минимальные деньги.

В какую еще европейскую страну вы видели путевки на человека за 180-250 евро с перелетами и отелями в середине лета? Да, в самый востребованный курортный сезон - июль и август. Например, согласно ценам на странице Novaturas, 3-звездочный отель Perla в Бургасской области в июле стоит 189 евро на человека за пять ночей и с завтраком. В Паланге некоторые отели берут такие суммы за одну ночь, иногда и больше.

© Orijus Gasanovas

Четырехзвездочный отель Kristal, расположенный там же, предлагает пятидневный отдых с питанием по системе "все включено" (то есть неограниченное количество еды и напитков с утра до вечера), пользование бассейнами и всеми другими преимуществами отеля по минимальной цене - 345 евро на человека.

Поэтому неудивительно, что самолет Avion Express, вылетавший неделю назад из Вильнюса на курорт Бургас по заказу туроператора Novaturas, был заполнен. За несколько дней до полета организаторы даже поменяли модель лайнера - с меньшего на больший, потому что пассажиры просто не могли поместиться. Люди подумали: как не воспользоваться таки дешевым предложением? В Литве никто никогда не предложит такой отпуск, а если и предложит, то, наверное, сразу же объявит о банкротстве.

© Orijus Gasanovas

В Болгарию едут те, кто нигде больше не нашел ничего себе по карману. Вы скажете: зачем вообще путешествовать, если у вас нет на это нормального бюджета? А я вам возражу и объясню, что всем хочется расслабиться и отдохнуть от рутины. И все этого заслуживают! Молодые, набравшие кредитов пары, многодетные семьи с четырьмя или пятью детьми, пожилые люди, живущие на пенсию, и, наконец, люди, у которых есть деньги, но они не тратят их зря, поэтому они всегда выбирают все самое дешевое.

В течение многих лет болгарские агентства въездного туризма рекламировали свою страну как самую дешевую в Европе. Самые дешевые отели, самые дешевые рестораны, самые дешевые туры, самые дешевые магазины - эти соблазнительные фразы использовались повсюду, многие из них до сих пор висят на витринах магазинов или на улицах. Даже говоря о своих проститутках, болгары также используют английское слово "cheap" (дешевые - Ред.) и говорят, что они самые дешевые в Европе.

© Orijus Gasanovas

На самом деле, это соблазнительное слово в этой стране тратится впустую, и оно, конечно же, не всегда оказывается правдой. Болгары думали, что "дешево" звучит хорошо и соблазнительно, и это все, что им нужно. То, что после этого кто-то будет возражать и жаловаться, никого не волнует.

Вот самые приятные цены в Болгарии. Порцию мороженого можно купить во многих местах за 0,20 - 0,50 евро. Безалкогольные напитки популярных брендов в киосках и магазинах также стоят намного дешевле, чем в Литве, почти во всех случаях - до евро. Я нашел не одно место, где пиво продается за гроши. Самая низкая цена - 0,40 евро за поллитровую бутылку. Некоторые кафе, расположенные подальше от главных туристических улиц, предлагают обед или ужин всего за 4-5 евро, включая суп, горячее и освежающий напиток.

Очень дешевая уличная еда: хот-доги, гамбургеры, пирожки, похожие на беляши, стоят от 0,50 евро до 1,50 евро. Купить одежду, обувь, аксессуары тоже можно очень дешево. Цена на большинство товаров где-то 20 процентов дешевле, чем у нас. Но опять же, если хотите сэкономить, не нужно закупаться на главной улице. Чем больше в сторону - тем дешевле. Святое правило.