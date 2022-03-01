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Литовские торговцы отмечают рост интереса покупателей к украинским товарам, однако их в магазинах крупных сетей немного. Торговцы хотели бы расширять торговлю этими товарами, но из-за войны наблюдаются сложности с поставками.
Parduotuvė
Parduotuvė
© Shutterstock

Торговые центры в минувший четверг, когда Россия напала на Украину, сообщили об отказе от российских и белорусских товаров. Некоторые сети вообще не располагали этими товарами в своем ассортименте. Общество поддержало такое решение.

В социальных сетях распространяют информацию с призывом отказаться от российской и белорусской продукции. Вместо них предлагают искать украинские товары, например, кетчуп "Чумак", конфеты Roshen и т.д. и так поддержать украинских производителей.

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Delfi напоминает, что произведенные в Украине товары можно распознать по указанию страны происхождения на этикетке и штрих-коду. Первые три цифры трих-кода означают страну. 482 - код Украины. Код России
460–469, Беларуси – 481.

Brūkšninio kodo reikšmė
Brūkšninio kodo reikšmė
© DELFI

Правда, в литовских магазинах украинских товаров немного. Delfi интересовался возможностью расширения ассортимента. Представители сетей сказали, что в нынешних условиях все не так просто, из-за войны наблюдаются сбои в поставках товаров. Торговые сети высказались за прямую помощь Украине – через благотворительные организации.

В магазинах сети Maxima в последние два года продажи украинских товаров составляют 0,4% от всех продаж. В основном это бакалея: кетчуп, томатная паста, подсолнечное масло. Меньше – макароны, майонез, алкогольные напитки, канцтовары.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что не может сказать, вырос ли спрос на украинские товары, в сети просто во второй половине дня 24 февраля увеличились продажи товаров с большим сроком годности: крупы, консервы, вода в большой таре. Похожая ситуация, по ее словам, была в начале пандемии.

"Мы понимаем, что это человеческая реакция на события в Украине и она продлится еще несколько дней", – сказала Delfi Дапкене 25 февраля. Она заметила, что сеть сталкивается с проблемой поставок украинских товаров - транзит через Беларусь проблемный и дорогой, если везти товары через Польшу.

В электронном магазине Barbora предлагается около 100 украинских товаров: конфеты, вафли, карамель, бакалея, томатные пасты, подсолнечное масло, тетради, блокноты, гуашь, пластилин, гигиенические прокладки и другие гигиенические средства, брикеты из древесной стружки.

"Есть такие продукты, которые литовцы в последнее время активно покупали, это украинские кетчупы и томатные пасты, конфеты, шоколад, гигиенические прокладки. Их продали на 50% больше, чем до событий в Украине за неделю", – сказала представитель Barbora Юргита Гижайте-Тулабене.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене заверила, что у них есть лишь два украинских товара – крепкое пиво и кетчуп.

"По закону, мы не можем поощрять покупку пива, а что касается кетчупа, то из-за сбоев с поставками из-за войны, его, скорее всего, не останется на прилавках. Мы изъяли из продажи все российские и белорусские товары", – заметила она.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них есть в ассортименте украинские товары, но пока расширять их ассортимент сеть не планирует.

В магазинах Rimi есть около 400 украинских товаров, это меньше 1% всего ассортимента. Представители сети отмечают серьезные проблемы с поставками товаров из Украины.

В интернет-магазине Rimi.lt можно выбрать фильтр по стране происхождения товара. Например, если выбрать бакалею, показывает 46 наименований украинских товаров.

ukrainietiški produktai Rimi.lt
ukrainietiški produktai Rimi.lt
© DELFI

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис отметил, что в магазинах Norfа доминируют литовские товары, их больше 80%. Украинских - меньше 1% от всего ассортимента. Из Беларуси сеть не заказывает товары после истории с принудительной посадкой самолета в Минске.

На прилавках Norfа есть украинские конфеты, алкоголь, халва, семечки, соль, кетчуп, майонез, перед Рождеством привозят елочные игрушки из Украины.

Рилишкис также отметил наличие проблем с поставками этих товаров.

На платформе Pigu.lt также прекращена продажа российских и белорусских товаров. Рядом с товарами из Украины на сайте будет указано происхождение товара, чтобы клиенты могли выбирать украинские товары. На данный момент в ассортименте имеется 4000 товаров из Украины, в основном это матрасы и мебель.

На сайте Pigu.lt можно выбрать страницу только с украинскими товарами, там есть украинские флаги, мебель, надувные лодки. Представители платформы сказали, что еще товары на складах есть, но прогнозировать, что будет дальше, пока сложно.

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