Фермер рассказал Delfi, что у него на ферме сейчас 130 страусов. Каждую весну люди приезжают за страусиными яйцами к Пасхе. Есть и желающие купить страусиные перья – их используют как аксессуары.

Фермер отметил, что страусы - неприхотливые птицы, литовский климат им по душе.

"За ними присматривают, как за всеми домашними птицам. Есть помещение и вольеры, где они гуляют. Только корма им нужно больше, чем курам. Если курице нужно 50–100 г корма, то страусу – 1,5–2 кг, – рассказал Скляр. – Никакой дополнительный уход не требуется, страусы не боятся холода, поэтому литовский климат им по душе. Они гуляют на улице и при –25".

Страусы откладывают яйца с февраля по сентябрь-октябрь. 99% яиц продают именно перед Пасхой. В этом году страусы начали нестись недавно, поэтому яиц немного, а желающих их купить - предостаточно.

"Каждый год всем желающим яиц не хватает. Спрос большой, а страусы нестись начали недавно, – вздыхает фермер. – Больше всего яиц бывает летом, но все летние яйца идут в инкубаторы. Летом яйца покупают редко. 99% всех яиц продаем перед Пасхой".

По его словам, нередко большие заказы делают компании, которые дарят яйца своим работникам или клиентам. Компании берут по 50–100 шт.

На ферму нередко приезжают и представители театров, им нужны перья для костюмов или аксессуаров.

Яйца обычно покупают те жители, которые хотят на Пасху получить необычное яйцо на завтрак. По пищевой ценности одно страусиное яйцо равняется 24 куриным. По вкусу яйца не отличаются.

Фермер рассказал, что варить такое яйцо надо минимум 45 минут.

Правда, по словам Скляра, самый популярный способ приготовления страусиного яйца - жарить из него омлет.

"Если скорлупа не нужна, яйцо можно разбить молотком, вывалить содержимое на сковородку и жарить. Однако нередко люди хотят покрасить скорлупу к Пасхе, поэтому надо сделать дырочку, извлечь желток и белок и тогда жарить яйцо целиком или сделать омлет. После этого внутреннюю часть скорлупы надо вымыть, высушить, а потом уже красить", – рассказал фермер.

Сам он на Пасху страусиные яйца не красит, поскольку у него нет на это времени. Этой работой заняты дочери фермера.